Ausbleibende Lohnauszahlungen bei Foxconn

Schon am vergangenen Mittwoch wurde von Unruhen in einem Werk des Apple-Zulieferers Foxconn berichtet. Grund dafür waren die schlechten Arbeitsbedingungen infolge der Corona-Maßnahmen, sowie einbehaltene Löhne und Prämien. Zuletzt gab es Probleme bei der Lohnauszahlung. Das Unternehmen spricht von einem „technischen Fehler“ beim Onboarding-Prozess.

Foxconn entschuldigte sich für den Fehler und wolle garantieren, dass die Lohnauszahlung auch mit der vereinbarten Bezahlung übereinstimme.

Aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen durften Mitarbeitende das Werk zuletzt nicht verlassen. Der Kontakt zu Außenstehenden wurde untersagt. Jetzt erklärte Foxconn, dass Beschäftigten, die in ihre Heimatstädte zurückkehren wollen „entsprechende Beihilfen“ angeboten werden sollen. Nachdem es durch die Unruhen Verzögerungen in der Produktion gegeben hatte, wurde diese einem Insider zufolge am Donnerstag fortgesetzt.

