August-Marktanteile: ORF bleibt stabil

Mit 32,7 Prozent Marktanteil fuhr die heimische öffentlich-rechtliche Sendergruppe exakt den gleichen Wert ein wie im Vergleichsmonat des vergangenen Jahres. Damit erzielte man auch in diesem Jahr den besten Wert seit 2016 – abgesehen vom Olympia-August 2021.

Innerhalb der Sendergruppe konnten ORF 1 und ORF 2 ihre Marktanteile leicht steigern und kommen nun zusammen auf 29,3 Prozent nach 28,7 Prozent im Vorjahr. ORF 1 steigerte sich von 6,7 auf 7 Prozent, ORF 2 von 22,0 auf 22,3 Prozent.

In der Kernzone von 17:00 bis 23:00 Uhr fuhr die Sendergruppe nach 40,3 Prozent im August des Vorjahres nunmehr einen Marktanteil von 40,2 Prozent ein.

Private: ServusTV bleibt voran

Der Sender aus Salzburg schreibt im August einen Marktanteil von 4,7 Prozent an, nachdem im Vergleichsmonat des Vorjahres 4,0 Prozent erreicht wurden. In der Zielgruppe der 12 bis 49jährigen kommt ServusTV nun auf 3,7 Prozent nach 3,3 Prozent im Vorjahr.

Dahinter reihen sich die Sender der ProSiebenSat1 Puls 4-Gruppe ein. ATV kommt nach 2,9 Prozent im Vorjahr nunmehr auf 2,7 Prozent. Puls 4 schreibt 2,6 Prozent an nach 3,2 Prozent im Vorjahr.

Puls 4 bleibt stärkster Privatsender in der Zielgruppe der 12 bis 49jährigen mit einem Marktanteil von 4,3 Prozent. Im August 2022 waren es noch 5,2 Prozent. ATV kommt in dieser Zielgruppe auf 3,9 Prozent nach 4,3 Prozent im Vorjahr.

Puls24 erreicht in der Gesamtbevölkerung 12+ 0,9 Prozent und schreibt auch in der Kernzielgruppe 0,9 Prozent an. Damit bleibt man klar hinter oe24.tv. Der Sender ist in der Gesamtzielgruppe geprägt von Stabilität. Und schreibt wie im Vorjahr 1,2 Prozent an. In der Zielgruppe 12 bis 49 steigerte man sich dagegen von 1,1, auf 1,4 Prozent Marktanteil.