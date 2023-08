Auflagenkontrolle: Tageszeitungen im Sinkflug, Zuwächse bei E-Papers

Die Verkaufsauflagen bei Österreichs Tageszeitungen gehen weiter zurück. Jedoch steigerten sich im ersten Halbjahr 2023 bei fast allen die E-Paper-Absatzzahlen, wie die aktuellen Daten der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) zeigen. Im Bereich der Gratis- und Wochen- bzw. Monatstitel sieht es ähnlich aus. Ausreißer nach oben sind etwa tv-media und Woman, die auch im Printbereich zulegen konnten.

Bei den Kauftageszeitungen dominiert weiter die Kronen Zeitung die Landschaft. Die ÖAK weist ihr eine Verkaufsauflage in Höhe von 567.512 Stück aus. Der Nachrichtenriese musste aber ein Minus in Höhe von 44.961 Stück gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 hinnehmen. Kleine Zeitung (256.834 Stück) und Kurier (106.412 Stück) folgen mit Respektabstand dahinter. Der Kurier ist neben der Neuen Vorarlberger Tageszeitung auch die einzige Kauftageszeitung, die bei den E-Paper-Verkäufen ein Minus verbuchte – wenngleich dieses sehr gering ausfällt. In der ÖAK werden die verkauften E-Papers innerhalb der gesamten Verkaufsauflage erfasst.

Bei den Gratistageszeitungen liegt Heute mit 469.966 verbreiteten Zeitungen vor den Gratistiteln der Mediengruppe Österreich, die als Österreich & oe24 Kombi ausgewiesen werden und auf 400.754 Stück kamen. Im Bereich der käuflich zu erwerbenden Wochen- und Monatstitel kam Die ganze Woche auf 240.118 verkaufte Exemplare, womit ein Rückgang von ca. 11.000 Stück vorlag. Im fünfstelligen Bereich (10.670 Stück) ging es auch für Servus in Stadt & Land bergab, das es auf eine Verkaufsauflage von 90.310 Stück brachte. Zuwächse verbuchten entgegen dem Trend tv-media (plus 3.668 Stück auf 141.671 Stück) und Woman (plus 777 Stück auf 78.623 Stück).

Nicht länger ausgewiesen wird Terra Mater aus dem Red Bull Media House. Das Magazin ist aus der ÖAK ausgetreten. e-media der VGN Medien Holding wurde eingestellt.

