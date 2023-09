APA mit Preis der europäischen Nachrichtenagenturen ausgezeichnet

Die APA – Austria Presse Agentur ist mit dem diesjährigen Award for Excellence in News Agency Quality, dem Maxim Minchev-Preis, der European Alliance of News Agencies (EANA) ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung für herausragende Leistungen europäischer Nachrichtenagenturen ging für das heuer gestartete Projekt Trusted AI an die APA. Es befasst sich mit dem vertrauenswürdigen Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Für die Erarbeitung und Umsetzung von APA Trusted AI sind rund zehn Expertinnen und Experten im Einsatz. Das Projekt soll Orientierung, Produkte und Werkzeuge bieten, damit Kundinnen und Kunden KI richtig verstehen, einordnen und nutzen können, Vorteile generieren und wirtschaftlich erfolgreich sind. Ziel sei die Weiterentwicklung der Nachrichtenagentur von einem multimedialen Inhaltelieferanten zu einer daten- und AI-basierten Produktionsplattform, erklärte APA-Geschäftsführer Clemens Pig. „Eine konkrete Vision ist etwa die Entwicklung eines AI-Medienhub als gemeinsamer Wissensraum der Medienunternehmen, in dem Künstliche Intelligenz auf Basis faktenbasierter und sauberer Informationen trainiert und genutzt werden kann“, so Pig.

apa