APA-Comm: SPÖ in Front

Endlich ist die SPÖ einmal vorne. Auch, wenn sie es in diesem Fall wohl lieber nicht wäre. Immerhin, nach langer Zeit gab es für die Partei wieder kräftige Berichterstattung. Die sich natürlich um den Kampf um die Parteispitze und die damit zusammenhängende Mitgliederbefragung drehte. Geht’s nach der Berichterstattung, wäre wohl Hans-Peter Doskozil der richtige Kandidat. Immerhin brachte er es auf 726 Beiträge und damit wieder auf Platz 1. Platz 2 hält weiterhin Pamela Rendi-Wagner mit 633 Beiträgen und damit gebührendem Respektabstand. An dritte Stelle landet wieder der neue Medienliebling Andreas Babler mit 590 Beiträgen.

Ein bisschen ging’s im Mai auch um Politik. Darauf lässt jedenfalls der vierte Platz mit 498 Beiträgen für Bundeskanzler Karl Nehammer schließen. Mit 472 Erwähnungen von Platz Sieben auf Platz Fünf stieß FPÖ-Chef Herbert Kickl vor. Grund dafür dürfte die Regierungskoalition in Salzburg sein.

Ebenfalls nach vor, und zwar gleich um sechs Plätze, kämpfte sich Gesundheitsminister Johannes Rauch. Dafür reichten 327 Erwähnungen. In erster Linie in Zusammenhang mit der Situation im Gesundheitssystem. Dahinter reiht sich der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer ein, der nach geschlagener Wahl mit 278 Erwähnungen etwas weniger zu sagen hatte. Dafür sprach Bundespräsident Alexander van der Bellen etwas mehr und brachte es so auf 274 Beiträge und Platz Acht. Auf Platz Neun stieß Grünen-Chef Werner Kogler vor, der mit 264 Erwähnungen wieder einmal einen etwas redseligeren Monat hatte. Die Top Ten komplettiert Innenminister Gerhard Karner mit 262 Erwähnungen.

Das Ranking wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in 15 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 31. Mai 2023 erstellt.