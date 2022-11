APA-Comm: Politik-Ranking im Zeichen der BP-Wahl

Obwohl: An der Spitze blieb gegenüber dem Vormonat alles gleich. Da sonnt sich der auch schon bisherige Bundespräsident Alexander van der Bellen, der seinen Namen 943 Mal in der Zeitung lesen durfte. An der zweiten Stelle hielt sich Bundeskanzler Karl Nehammer. Allerdings waren die 595 Erwähnungen nicht nur positiv. Er hatte sich vor allem mit den Chats von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid herumzuschlagen. An der dritten Stelle dagegen einer, der sich wohl nicht mehr so schnell in diesem Ranking finden wird: Dominik Wlazny, seines Zeichens Chef der Bierpartei und als solcher Bundespräsidentschafts-Anwärter. Er konnte sich darob über erstaunliche 454 Erwähnungen freuen.

Und liegt damit knapp vor seinem Konkurrenten und Politprofi Walter Rosenkranz, der für die FPÖ antrat. Aber auch der verzeichnete mit 437 Nennungen und dem vierten Platz im APA-Comm Politranking einen eher seltenen Ruhm. Dahinter reihte sich Finanzminister Magnus Brunner mit 372 Erwähnungen ein. Den Aufstieg in der Presse verdankt er vor allem seiner Budgetrede samt anschließenden Diskussionen. Profaner lief es für Innenminister Gerhard Karner, bei dem es sich in 367 Beiträgen in erster Linie um die Flüchtlingsfrage handelt.

Weniger zu sagen hatte im Oktober dagegen Umweltministerin Leonore Gewessler, die es auf 352 Erwähnungen bringt. An achter Stelle dann wieder ein Neuling. Dank der Wahl zum Bundespräsidenten wurde Tassilo Wallentin, der ebenfalls für das Amt antrat, 329 Mal in den Zeitungen angeführt. Damit liegt er immerhin vor Gesundheitsminister Johannes Rauch mit 308 Erwähnungen. Die er zum Großteil zum Thema Corona absonderte. 299 Mal durfte Gerald Grosz, ebenfalls Bundespräsidentschafts-Anwärter, seinen Namen in der Zeitung lesen. Damit kommt er immerhin auf den zehnten Platz.

Das Ranking wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in 15 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 31. Oktober 2022 erstellt.