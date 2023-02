APA-Chronik-Gründer Heinz Tomek verstorben

Der Gründer des Chronik-Ressorts der APA – Austria Presse Agentur, Heinz Tomek, ist nach Krankheit im 84. Lebensjahr verstorben. Tomek war mehr als 30 Jahre für die Agentur tätig. Ab 1978 leitete er das Ressort Kultur, vier Jahre später auch die von ihm ins Leben gerufene Chronik. 1994 zog sich der Journalist aus dem tagesaktuellen Nachrichtenwesen zurück und widmete sich ausschließlich seinem langjährigen „Zweitberuf“, dem Schreiben von Reisebüchern.

„Heinz Tomek war der Vater der APA-Chronik-Berichterstattung. Hoch gebildet und intellektuell, besonnen und überlegt war er für viele Jüngere in der APA journalistisches Vorbild und Mentor zugleich. Mit seinem hohen journalistischen Ethos trug er maßgeblich zur Qualität der Chronik-Berichterstattung bei. Der Kulturberichterstattung gehörte seine große Leidenschaft“, würdigte APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger den Verstorbenen.

Der reisebegeisterte Journalist Tomek, geboren und aufgewachsen in Wien, war am 1. Februar 1963 in den Kulturdienst der APA eingetreten, hatte dort aber schon bald neben seiner Begeisterung für die schönen Künste auch die Notwendigkeit der damals „Bunter Dienst“ genannten Vorläufer der heutigen Chronik-Meldungen entdeckt. Im Jahr 1982 wurde auf seine Anregung – und unter seiner Leitung – schließlich ein eigenes Ressort für die Themenspanne von Kriminalität bis Kommunales, von Wissenschaft bis Unterhaltung und Umwelt ins Leben gerufen.

Sizilien war seit den 1990er-Jahren Tomeks neue Heimat geworden. Seine zahlreichen Publikationen umfassen Kunst- und Reiseführer über Sizilien, Neapel, Süditalien, Liparische Inseln, Apulien, Elba, den Gardasee, Prag, Tschechien und Wien, die er meist gemeinsam mit seiner vor einigen Jahren verstorbenen Frau Eva Gründel recherchierte und schrieb.

APA/Red.