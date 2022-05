APA baut Chefredaktion um

Die APA-Redaktion will künftig einen noch stärkeren Fokus auf die Entwicklung neuer Digital-Angebote und -Formate für den Medien- und Kommunikationsmarkt legen. In der Chefredaktion reagiert man darauf mit Aufgabenveränderungen. Katja Schell (50) wird stellvertretende Chefredakteurin und kümmert sich in dieser Funktion weiter um die Themenfelder Digitalisierung und Innovation. Neu ist die Funktion eines Head of Content Business, die Christian Kneil (52) übernimmt.

Der bisherige Leiter von APA-MultiMedia wird nach der Integration und Zusammenführung der Basisdienst- und MultiMedia-Redaktion der nationalen Nachrichtenagentur Mitglied der Chefredaktion und kümmert sich in seiner neuen Funktion um die inhaltliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung von Content-Formaten und Media Services der APA-Redaktion. Maria Scholl und Werner Müllner komplettieren das Team der Redaktionsführung als stellvertretende Chefredakteur:innen.

„Vertrauenswürdiger, faktenbasierter Qualitätsjournalismus ist unsere Mission. Diese wollen wir mit der Weiterentwicklung unserer Digital-Angebote und innovativen Formate weiter stärken. Mit der Neuaufstellung in der Redaktionsführung können wir die Anforderungen und Bedürfnisse des Medienmarktes besser erfüllen“, erklärte APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger.

Änderungen gibt es auch auf Ressortebene: Birgit Egarter (47) übernahm die Leitung des APA-Sportressorts. Sie folgt auf Stefan Grüneis, der seine Funktion auf eigenen Wunsch zurücklegt. Egarter arbeitet seit 30 Jahren als Sportjournalistin, davon im 21. Jahr bei der APA. Seit 2019 gehört sie der Ressortleitung bereits als Stellvertreterin an.

Grüneis wirkt künftig wieder als Sportreporter. Nach 17 Jahren Ressortführung hatte er sich entschlossen, einen Schritt zurückzumachen und die Führungsaufgaben abzugeben.

apa