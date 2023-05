Antenne Kärnten lud zum Fest

Wobei man es am ersten Tag, dem Freitag, 5. Mai, eher ruhig angehen ließ. An diesem Tag vor 25 Jahren, um 5:55 Uhr, schickte Antenne Kärnten das erste Mal seine Strahlen in den Äther. Im Gedenken an dieses Ereignis und an die vielen, die danach folgten, versammelten sich Landeshauptmann Peter Kaiser und viele Partner aus der Wirtschaft im Studio zu einem ausführlichen Geburtstagsbrunch on Air.

Am Samstag hieß es dann: Abfeiern. Über 1.000 geladene Hörer füllten die Blumenhalle in St. Veit – alle Mitglieder im Antenne Club. Das Motto der Party gab Antenne Kärnten Geschäftsführer Gerhard Bichler vor: „Meine Hits, mein Kärnten“.

Also erlebten die versammelten Antenne-Fans auf der Bühne nicht nur DJ Enrico Ostendorf aus Berlin, den Hörern aus dem Partymix bestens bekannt. Sondern auch die österreichischen Chartstürmer Alle Achtung. Sowie jede Menge Hits lokaler Musikgrößen wie Rian, Faiasalamanda sowie die Gruppe Flavor Amp. als Sieger des Antenne-Bandcontests.

Als Gratulanten stellten sich neben der Landes- und Regionalpolitik unter anderem Wirtschaftskammer-Direktor Meinrad Höfferer und Franz Ahm, Wirtschaftsbunddirektorin Sylvia Gstättner, Presseoffizier Christoph Hofmeister vom Militärkommando Kärnten, ÖGB-Chef René Willegger, Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Astrid Brunner, Monat-Geschäftsführer Alexander Suppantschitsch, Andy Wankmüller (er moderierte 1998 die erste Antenne-Sendung), Gerald Glaboniat (Antenne Kärnten 100.000 Euro Schütze), die Einkaufscenter-Manager Ernst Hofbauer (City Arkaden) und Richard Oswald (Atrio), Wolfgang Tischler (Gojer Entsorgung), Sonja Steger (KLV), Karl Dobrautz (Spar), Bäcker Johannes Weissensteiner, Monica Wedam (Viva Radio), die KAC-Legenden Hans Sulzer und Hans Schaunig, Matthias Imhof (SK Austria Klagenfurt), Tina Hafner (Jump World One), Melanie Reiter (Rotes Kreuz) und Barbara Bodlaj (La Modula) ein.