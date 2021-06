Anpfiff zur neuen Kampagne

Zum Start der Fußball Europameisterschaft startet Admiral seine neue Kampagne „Das Wettall der Champions“. Die von der Kreativagentur Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) entwickelte und konzipierte 360° Kampagne soll in das Universum des Sports führen. Neben einem Imagespot und fünf Produktspots, welche in Zusammenarbeit mit der Produktion UPP und dem New Media Art Studio Data Groove umgesetzt wurden, umfasst die Kampagne einen Mediamix aus Print, Online und Social Media. Auch direkt in den Stadien wird die Kampagne österreichweit zu sehen sein. Akustisch unterstrichen wird die Kampagne von einem komponierten Admiral Fan-Song.

„Wir freuen uns sehr, dass wir pünktlich zum EM-Start die von unserer Agentur Kobza and The Hungry Eyes entwickelte tolle Kampagne launchen. Voller Vorfreude blicken wir auf heute Abend, wenn das erste Spiel angepfiffen wird sowie auf unser Wettangebot während der EM. In unseren Filialen und auf admiral.at.“, so Paul Kozelsky, Geschäftsführer Admiral Sportwetten GmbH.

PA/Red.