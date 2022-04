Amazon: Weitere Abstimmung über Gewerkschaft

Nachdem erst Anfang April die Gründung der ersten Amazon-Gewerkschaft mittels Abstimmung der Mitarbeiter beschlossen wurde, scheinen nun auch weitere Logistikzentren aufzuspringen. So haben heute die Wahlen über die Gründung einer weiteren Arbeitnehmervereinigung in einem zweiten New Yorker Logistikzentrum begonnen. Die Mitarbeiter des Standortes auf Staten Island stimmen nun darüber ab, ob sie der Amazon Labor Union (ALU) beitreten wollen.

Wie ExtraDienst berichtete, stimmte eine Mehrheit im größeren, unter dem Namen JFK8 bekannten Logistikzentrum, vor wenigen Wochen für die erste Arbeitnehmervertretung in der 28-jährigen Firmengeschichte Amazons. Und das obwohl sich der Konzern, der in den USA als zweitgrößter Arbeitgeber gilt, bisher immer gegen eine derartige Gewerkschaft gewehrt hat. Zum einen durch die Zahlung höherer Löhne sowie Boni in Zeiten des Arbeitskräftemangels, aber auch durch öffentliche Kritik an der Arbeit von Gewerkschaften. Nun haben laut ALU bereits mehr als 100 weitere Lager in den USA ihr Interesse bekundet. Wie dies in Staten Island ausgeht, wird sich frühestens am 2. Mai zeigen, wenn die Auszählung der Stimmen beginnt.

APA/Red.