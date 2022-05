Amazon: Erfolge im Kampf gegen Fake-Bewertungen

Das Geschäft mit den gekauften Fake-Rezensionen bei Amazon ist für drei Firmen nun endgültig vorbei. Nach langen juristischen Auseinandersetzungen konnte Amazon erfolgreich gegen Fivestar Marketing, Matronex, und AppSally vorgehen, wie der in der weltweiten Amazon-Kundenbetreuung für das Thema zuständige Manager Dharmesh Mehta am heutigen Freitag in einem Blogpost mitteilte. Diese waren laut dem Versandhändler in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien aktiv.

In Deutschland besonders aktiv war Fivestar Marketing. Das Unternehmen mit Sitz in Sofia bezeichnet sich auf seiner Webseite selbst als „einziger deutscher Anbieter, der weltweit Bewertungen ausliefert“. Beworben wird der Service mit „Top-Rezensionen, perfekt zugeschnitten auf Ihr Unternehmen“. Zwar werden weiterhin Fake-Bewertungen für andere Portale verkauft, aber Amazon ist nun nicht mehr im Leistungsspektrum der Firma enthalten. „Bitte beachten Sie, dass Fivestar Marketing das Angebot für Bewertungen und Rezensionen auf der Plattform Amazon vollständig eingestellt hat“, findet man nun auf der Fivestar-Webseite.

Weltweit setzt Amazon mehr als 10.000 Mitarbeiter zur Betrugsabwehr ein, so Mehta in seinem Blogpost. Darunter eben auch zum Thema Fake-Rezensionen. Das Unternehmen gehe aktuell zudem noch juristisch gegen einen weiteren Anbieter gekaufter Bewertungen vor. Es handle sich dabei um das Hongkonger Unternehmen Extreme Rebate, das in den USA und Deutschland agiert.

Amazon ist aber nicht der einzige Konzern, der sich gegen die Fake-Bewertungen zur Wehr setzen will. Auch der Burda-Verlag hatte gegen Fivestar geklagt, weil diese mit gefälschten Rezensionen auf dem Urlaubsportal „Holidaycheck“ versuchten, Kunden in die Irre zu führen.

APA/Red.