Amazon: Entwicklung von Lieferrobotern für Gehwege gescheitert

Bereits seit drei Jahren führt Amazon in einem Wohngebiet in Seattle Tests mit kleinen Lieferrobotern durch. Diese Fahrzeuge, die optisch an eine große Kühlbox auf sechs Rädern erinnern, sollten auf Gehwegen fahren und Pakete ausliefern. Nun stellt Amazon allerdings die Entwicklung der Roboter ein. Zwar sei die Idee eines autonomen Lieferroboters durchaus eine, die man weiterhin verfolgen wolle – jedoch habe sich das bisherige Konzept nicht bewehrt. Das Projekt, an dem weltweit rund 400 Mitarbeiter gearbeitet hätten, sei bereits aufgelöst worden. Dem Entwicklerteam sollen Jobs in anderen Bereichen des Großkonzerns angeboten worden sein.

Auch andere Firmen hatten in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Ressourcen in die Entwicklung derartiger Lieferroboter gesteckt. Als Vorreiter auf diesem Gebiet gilt Starship Technologies. In eingeschränkten Gebieten, wie etwa auf Firmen- oder Universitätsgeländen kommen die autonomen Lieferroboter bereits zum Einsatz. Dennoch blieb der große Durchbruch für die Technologie bisher aus. Grund dafür sind neben der oftmals hohen Kosten auch die Probleme, die die Technik nach wie vor verursacht. Darunter fällt etwa, dass die Roboter manchmal auf ihren Wegen stecken bleiben und letztlich abgeholt werden müssen.

APA/Red.