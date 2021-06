Amazon dreht ersten Spielfilm in Deutschland

Die Amazon Studios drehen ihren ersten Spielfilm in Deutschland. Die Komödie „One Night Off“ mit Emilio Sakraya in der Hauptrolle wird in Köln und Umgebung entstehen. Dies teilte der Konzern am Mittwoch mit. Neben Hauptdarsteller Sakraya sind in weiteren Rollen Helgi Schmid, Carol Schuler, Milena Tscharntke und Tobias Oertel zu sehen. In dem Film geht es um einen jungen musik- und konzertliebenden Vater namens Noah, der eine Nacht alleine auf sein Baby aufpassen muss. Seine Frau musste über Nacht verreisen. In dieser Nacht soll der Lieblingsclub des Vaters ein letztes Mal seine Türen öffnen. Das ruft den chaotischen Freund von Noah, Baumi aufs Programm. Die Männer beschließen ihrem Lieblingsclub noch einen letzten Besuch abzustatten – mit dem Baby im Schlepptau. „One Night Off“ wird weltweit bei Amazon Prime Video verfügbar sein.

APA/red