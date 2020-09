Wien Nord Serviceplan erhält Drei-Etat

Die seit Jahresbeginn zusammengeführte Agentur Wien Nord Serviceplan hat den Kommunikationsetat für Hutchison Drei Austria bekommen. Das Team der Kreativwerkstatt wird in Zukunft die strategische und kreative Markenführung, die laufende Entwicklung von Kampagnen in allen Kanälen und auch Social Media und Content Marketing verantworten. In den nächsten Wochen werden die ersten Werbeschaltungen starten.

Sabine Hiemetzberger, Head of Brands and Communication von Drei, sagt zum Pitch-Entscheid: „Wien Nord Serviceplan hat uns sowohl strategisch als auch kreativ überzeugt, bietet genau das vollständige Leistungsspektrum, das wir für umfassende Markensteuerung brauchen.“

„Wir konnten schon in der Präsentationsphase einen tollen inhaltlichen und persönlichen Austausch erzielen“, ergänzt Eduard Böhler, Managing Partner der Serviceplan Austria Gruppe.

PA/red