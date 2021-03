Vier Neukunden für LDD Communication

Im Spätherbst hatte LDD Communication für Weight Watchers Österreich eine Social-Ad-Kampagne auf Facebook und Instagram konzipiert und umgesetzt. Ziel war es, Brand Awareness innerhalb der definierten Zielgruppe zu schaffen. Interessierte wurden auf eine Zielseite weitergeleitet, um dort möglichst viele Anmeldungen für das WW-Programm zu generieren. „Bereits in den ersten beiden Phasen konnten wir eine sehr gute Performance erzielen. Zum einen hat der Auslieferungsalgorithmus unsere Erwartungen erfüllt, sprich die junge Zielgruppe wurde primär auf Instagram beworben, die älteren User via Facebook“, so Mag. Sabine Lacher, CEO von LDD Communication GmbH.

Für das Antriebstechnik-Unternehmen KEB wurden zwei LinkedIn-Kampagnen umgesetzt mit den vorrangigen Zielen, Brand-Awareness zu schaffen sowie ausgewählte Produkte bzw. Schwerpunkt-Themen in Szene zu setzen.

Zudem setzten zwei Landmaschinen-Hersteller auf LDD Communication.

Die deutsche Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG wurde gegen Ende 2020 eine breit angelegtenSocial-Media-Imagekampagne für den deutschen Markt konzipiert.

Für den internationalen Landmaschinenimporteur Austro Diesel wurde ebenso eine Social-Media-Kampagne erstellt. „In nur wenigen Wochen konnten wir auf extrem kosteneffiziente Weise 1.681 qualifizierte Leads erzielen“, so Robert Lacher, Head of Social Media Marketing bei LDD Communication.

