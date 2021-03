UniCredit Bank Austria-Etat neu vergeben

Merlicek & Partner fungiert ab sofort als Kommunikationsagentur der UniCredit Bank Austria. Die Agentur rund um Franz und Rosa Merlicek und Peter Mayer sichern sich damit den bislang größten Etat seit der Agenturgründung 2015.

Der Wettbewerb um den Etat lief in einem zweistufigen Pitch ab, beteiligt waren drei Agenturen. Letztendlich überzeugte Merlicek & Partner die UniCredit Bank Austria-Jury. So konnte Rosa Merlicek neben Text- und Konzept-Verstärkung auch mit Tobias Federsel´s Finanzdienstleistungs-Know-how die Betreuung der Marke gewinnen. Als Schnittstelle zum UniCredit Bank Austria-Marketing fungiert Etat-Direktorin Barbara Schmoll. Die ersten Kampagnen sollen bereits in Kürze zu sehen sein.

„Merlicek & Partner hat uns ein strategisch durchdachtes Konzept präsentiert, das den Markenkern unserer Bank perfekt aufgreift und es erlaubt, immer wiederkehrende Themen auf erfrischende Art umzusetzen. Dieser ganzheitliche Kommunikationsansatz, kombiniert mit neuen Stories rund um unser Testimonial Dominic Thiem, hat uns überzeugt“, so Andrea Schmitz-Dohnal, Head of Marketing der UniCredit Bank Austria.

Red.