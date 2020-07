Suchmaschinenoptimierung vom Feinsten

Der bis Ende 2019 tätige ehemalige Geschäftsführer des interactive advertising Bureau Austria (iab) ist jetzt als CEO operativ für seine Agentur „Digitalisten“ tätig. Die auf Suchmaschinenoptimierung (SEO) spezialisierte Kreativwerkstatt wurde 2018 gegründet. Beim Ausbauen der Firma helfen Kreissler Thomas Urban, Lukas Rippitsch und Jennifer Polanz. Da SEO als Nischensegment des Marketings für viele Unternehmen immer wichtiger wird, hat die Agentur jetzt bereits elf Mitarbeiter. Sie betreut Kunden wie die Casinos Austria, Erste Bank, Krone Digital, Libro, Media Markt, Möbelix, Wien Energie, Spar, Swatch oder XXXLutz sowohl beratend als auch operativ. Als „Teamplayer in der Nische“ arbeiten die „Digitalisten“ mit zahlreichen Agenturen aus dem Kreativ- und Technikbereich sowie Inhouse-Digitalabteilungen zusammen, um Onlineauftritte zu optimieren und dadurch Leads und Conversions zu erhöhen.

„Den starken Digitalisierungsschub gilt es nun in einen andauernden Trend zu verwandeln. Digitale Geschäftsmodelle machen durch SEO häufig den nächsten Wachstumsschritt und können die Gewinnzone erreichen. Die Digitalisten sind das Rädchen im Backend, das Onlinemodelle mit Datenstrategie und Contenttaktik schneller an ihr Ziel bringt“, meint Kreissler zum Geschäftsmodell der „Digitalisten“.

Kreissler studierte in Mexico und im Bentley College in Boston (USA). Er begann seine Medienkarriere bei Russmedia Digital. Danach war er unter anderem als Key Account Manager bei ORF Enterprise und Teletext und beim Onlinevermarkter austria.com/plus als Vertriebsleiter tätig. Danach wechselte Kreissler als Digital Media Director zu MediaCom auf die Agenturseite und leitete anschließend den Bereich Media Sales bei der Twyn Group. Vor seiner Führungstätigkeit im iab Austria war er im Kurier Medienhaus als Director Futurezone für den Ausbau und die Weiterentwicklung des Tech-Portals verantwortlich. Kreissler ist auch Vortragender an der Werbeakademie Wien, der FH Wiener Neustadt, der WU Executive Academy und im Forum Mediaplanung.

PA/red