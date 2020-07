Startschuss für „nasevorn“

Verlässliche Businesspartner schneller finden. Für KMUs, die z.B. vor einem Produktlaunch stehen, stellt sich oft die Frage, wie finde ich, noch dazu möglichst rasch, verlässliche Partner, um meine Unternehmensziele zu erreichen? Eine, noch dazu rein österreichische, Alternative zu aufwendigen Auswahlverfahren und Pitches ist die Initiative „nasevorn“ von Werber Markus Henrich (birds do it) und der Business-Trainerin Damaris Schwaiger(commkey). „nasevorn“ bündelt die Kompetenzen der einzelnen Spezialisten und macht sie potenziellen Kunden schnell und einfach zugänglich.

Dabei handelt es sich um erfahrene Profis aus den Bereichen Marketing/Werbung, Training/Coaching, Unternehmensberatung/Consulting, Vertrieb und IT-Infrastruktur/Cybersecurity und PR. „Von der KI unterstützten Saleskampagne, über Filmproduktionen, Schulungen, bis hin zur Cybersicherheit und virtuellen Rundgängen – unsere handverlesenen Partner von ,nasevorn` decken alle relevanten Bereiche ab, die eine Firma aus der Krise in eine nachhaltige Wachstumsphase bringen können. Eine ganzheitliche und zukunftsorientierte Sicht- und Arbeitsweise ermöglicht interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Partnern und führt so schnell und effizient zu besseren Ergebnissen“, erklärt Henrich. „Gerade in Zeiten der globalen Abschottung muss die österreichische Wirtschaft zusammenhalten“, meint Damaris Schwaiger. „Jede Veränderung birgt Chancen und gemeinsam sind wir stärker als allein. Das mag etwas abgedroschen klingen, ist aber relevanter denn je“, so die Sales-Trainerin.

Die neue Initiative „nasevorn“, ein Zusammenschluss erfahrener Profis aus den Bereichen Werbung, Coaching, Unternehmensberatung, Vertrieb, IT-Infrastruktur/Cybersecurity und PR, vermittelt schnell und unbürokratisch zuverlässige Partner und Lösungen aus Österreich. Für Unternehmen werden aufwändige Pitches und die Suche nach Spezialisten obsolet. Gegründet wurde die Initiative von dem Werber Markus Henrich (birds do it) und der Business-Trainerin Damaris Schwaiger (commkey).

9. 7. 2020 / gab