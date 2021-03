Rosige Aussichten bei derpfeil

In einem 3-stufigen Pitch unter der Betreuung von Weinand’s Communication konnte die 15-köpfige Agentur derpfeil aus Niederösterreich mit ihren Konzepten und strategischen Lösungen überzeugen. „Wir freuen uns sehr, eine der bekanntesten heimischen Marken in Zukunft mit unserem Know-How unterstützen zu dürfen,“ so Peter Pfeil, Geschäftsinhaber der Purkersdorfer Agentur.

Das Designstudio betreut unter anderem Kunden wie Maresi, Radatz, Wojnar’s, Efko, viele Spar-Eigenmarken. Das Marketing Team von Josef Manner & Comp. AG rund um Ulf Schöttl, legte bei der Auswahl sehr großen Wert auf einen verlässlichen und kompetenten neuen Partner. Gefragt war nicht nur Kreativität in Punkto Design sondern auch Expertise im Bereich Packaging, insbesondere technisches Know-How und Fachkenntnisse von Materialkunde und Druckvorstufe.

„Mit derpfeil hat Manner einen Partner gefunden, der mit viel Feingefühl die österreichische Erfolgs-Marke Manner neu inszeniert, ohne die traditionellen Merkmale zu verändern“, so Schöttl.

PA/Red.