PR-Branche baut Qualitätszertifizierung aus

Seit 2004 gilt der ursprünglich in Großbritannien entwickelte „Consultancy Management Standard“ (CMS) als international anerkanntes Qualitätszeichen und vorbildliches Managementsystem für PR-Agenturen und die gesamte Kommunikationswirtschaft. Weltweit orientieren sich heute die erfolgreichsten Agenturen und Netzwerke am CMS-Standard, um hochqualitative Dienstleistungen für ihre Auftraggeber sowie ein wirtschaftlich erfolgreiches AgenturManagement dauerhaft sicherzustellen und um sich von „schwarzen Schafen“ in der Branche klar abzugrenzen. ICCO, die International Communications Consultancy Organisation als internationaler Dachverband der PR- und Kommunikationswirtschaft, entwickelt den Standard seither kontinuierlich weiter und legt, neben der Prozessqualität, auch auf die Einhaltung von Ehrenkodizes und Ethik-Richtlinien größten Wert. Zertifiziert und überprüft wird die Einhaltung der strengen CMS-Kriterien alle zwei Jahre bei Audits durch unabhängige Auditoren. Die Richtlinien des CMS stellen dabei sicher, dass in Agenturen alle Leiter ihr Geschäft strategisch umfassend und nachhaltig-langfristig betreiben, dass sämtliche wiederkehrenden Prozesse dokumentiert sind und diese von allen Mitarbeitern auf kontinuierlich hohem Qualitätsniveau umgesetzt werden können. Großunternehmen und internationale Auftraggeber setzen auf qualitätszertifizierte Kommunikationsagenturen Speziell Großunternehmen und internationale Konzerne legen bei ihren Lieferanten und auch bei der PR-Agentur-Auswahl auf die Einhaltung von Normen, internationalen Standards und auf unabhängige Audits und Qualitätszertifizierungen großen Wert. Eine CMS-Zertifizierung gibt Auftraggebern zusätzliche Sicherheit bei der Agentur-Auswahl, denn ein international erprobtes Qualitätsmanagementsystem vermeidet Fehler, macht Agenturen leistungsstärker, effizienter, effektiver – und damit letztlich auch wirtschaftlich erfolgreicher.

Daher profitieren Agenturen, Kunden und die gesamte Kommunikationsbranche, wenn sich einheitliche Qualitätsstandards und ein hoher Qualitätsanspruch durchsetzen. In der Schweiz ist eine CMS-Zertifizierung daher heute generell verpflichtend, um als Mitglied im Branchenverband Bund der PR-Agenturen der Schweiz (BPRA) aufgenommen zu werden, in Österreich zeichnet das auf dem CMS-Standard basierende „Österreichische PR-Gütezeichen“ Qualitätsagenturen aus und zertifiziert auch Kommunikationsabteilungen von Unternehmen, NGOs und öffentlichen Einrichtungen. In Deutschland hat sich die GPRA, die Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen, kürzlich ebenso entschlossen, den internationalen CMS-Standard als für Auftraggeber klar erkennbares Qualitäts- und Unterscheidungsmerkmal für Kommunikationsagenturen einzuführen.

Bislang standen für die gesamte DACH-Region nur zwei zertifizierte, deutschsprachige CMS-Auditoren zur Verfügung. Bei einer vom TÜV akkreditierten Auditoren-Ausbildung im Juni in Wien wurden gleich fünf neue CMS-Auditorinnen und -Auditoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgebildet und zertifiziert. Diese – allesamt anerkannte Branchenexperten und selbst langjährige Agenturleiter – werden ab sofort gemeinsam mit der aus Österreich stammenden CMS-Lead-Auditorin, Anita Mohl, Geschäftsführerin von AgencyExperts, in der gesamten DACH-Region Qualitätsaudits und CMSZertifizierungen von Kommunikationsagenturen durchführen. Weiters stehen die Experten Agenturen und Kommunikationsabteilungen bei der Etablierung von Qualitätsmanagementsystemen zur Verfügung. Ziel ist es, die Anzahl der qualitätszertifizierten Agenturen im deutschsprachigen Raum in den kommenden Jahren zu verdoppeln und auch mitzuhelfen, den CMS-Standard in anderen europäischen Ländern noch stärker zu verankern.

Die Auditoren-Prüfung für Agenturzertifizierungen in der Kommunikationswirtschaft nach dem internationalen „Consultancy Management Standard“ und von TÜV Austria testiert haben erfolgreich abgeschlossen: Jürgen H. Gangoly (CEO, The Skills Group, ICCO Regional President Europe, A), Alexandra Groß (CEO, Fink & Fuchs, D), Beate Heinrich (Gründerin, Heinrich – Agentur für Kommunikation, D), Hanning Kempe (General Manager, FleishmanHillard, D) und Reto Wilhelm (CEO, Panta Rhei PR, CH). Zur Agenturzertifizierung nach dem CMS-Standard und für das Österreichische PR-Gütezeichen anmelden kann man sich bei den jeweiligen Branchenverbänden (Infos unter BPRA.ch, GPRA.de, PRVA.at / prguetezeichen.at) und auf der neuen Online-Plattform für PR-Experten- und Auditoren AgencyExperts (www.agencyexperts.org). Dort sind auch alle neuen CMS-Auditoren gelistet und können für Zertifizierungen oder Beratungen angefragt werden.

30. 7. 2020 / gab