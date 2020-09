KTHE launcht neue Website

Die von Rudi Kobza vor drei Jahren gegründete Agentur Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) hat die vergangenen Wochen dazu genützt, die aktuellsten Kampagnen und Arbeiten auf einer neu gestalteten Homepage zu präsentieren. Im Mittelpunkt der neuen Website stehen Kunden und Kampagnen. Der Fokus liegt dabei auf den vier Kernwerten der Kreativwerkstatt „Strategic. Creative. Digital. International“.

KTHE konnte seit seiner Gründung viele namhafte Unternehmen als Kunden gewinnen. Darunter sind unter anderem Vienna Insurance Group/VIG, Österreichisches Bundesheer, Admiral Sportwetten, CS Hospiz, Philoro Edelmetalle, Haus der Barmherzigkeit, Novomatic Group, Bieder&Maier, Rahimi & Rahimi, Stadt Wien/PID und ORF Enterprise. Die Kreativagentur wurde zuletzt mit Preisen wie beispielsweise mit dem IAA Effie, dem ORF-Werbehahn, dem ADC New York, Best of Content Marketing-Preis und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

PA/red