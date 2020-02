Kobza and The Hungry Eyes bewirbt FEMANNOSE®N

Die Kreativwerkstatt Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) gestaltet eine Werbekampagne für FEMANNOSE®N, ein natürliches Medizinprodukt von Klosterfrau Healthcare. Es dient der Behandlung und Vorbeugung von Blasenentzündung, und ist eine Alternative zur Antibiotika-Behandlung. In der integrierten Kampagne werden die Vorteile des Medikaments in Form von Kurzgedichten dargestellt und durch den Claim „Ein Gedicht gegen Blasenentzündung“ abgerundet.

Blasenentzündungen verlaufen meist unkompliziert – doch sie belasten die Betroffenen und nehmen für die Zeit der Erkrankung viel Freiheit und Freude. FEMANNOSE®N soll ihnen diese wieder zurückgeben und das soll auch die Kampagne zeigen. Die unterschiedlichen Sujets sind sowohl auf Anzeigen, am Point of Sale, online als Banner und als Social Media Ads zu sehen und werden durch Hörfunk-Spots ergänzt.

PA/red