Infoscreen-Agenturchallenge

Bei der Mediaagentur-Challenge von Infoscreen nahmen 89 Spieler in 29 Teams aus 13 Media-Agenturen teil. Ausgetragen wurde die Finalrunde als Quiz mit 15 Fragen rund um die Bundeshauptstadt Wien. Ein einziger Punkt trennte am Ende die drei besten Teams: Mit dem Punktemaximum sicherte sich Mediaplus – vertreten durch Sandra Schnurpfeil, Julia Schlosser und Christoph Kellner – den Sieg. Dahinter landeten punktegleich die Teams von Mediacom und Havas. In einer Schätzfrage setze sich Mediacom schließlich im Kampf um Platz zwei durch.

Nächste Challenge wird bereits angedacht



Schon am Tag nach dem Finale starten beim Fahrgast TV-Sender erste Überlegungen für die nächste Challenge. Der besondere Enthusiasmus der Teilnehmer, der die heurige Challenge getragen hat, sei jedenfalls ein großer Ansporn, erklärt Hans-Jörg Steiner, Head of Sales & Marketing Infoscreen.

PA/Red.