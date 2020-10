Himmelhoch kommuniziert für Systemanbieter Rittal

Mit dem Leitsatz „Rittal – Das System“ bietet das Familienunternehmen Rittal, Teil der Friedhelm Loh Group, seit fast 60 Jahren maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur sowie Software und Service. Die Rittal Systemplattform in Österreich vereint innovative Produkte, zukunftsweisende Engineering-Lösungen und Service für vielfältige Anforderungen. Und dies in unterschiedlichsten Branchen – vom Maschinen- und Anlagenbau über die Automobilindustrie bis hin zur Informationstechnologie. Um die Vision von Rittal in Österreich verstärkt zu verbreiten, setzt das Unternehmen auf die Expertise von Himmelhoch, der laut xpert-Ranking besten PR-Agentur Österreichs.

Himmelhoch-Geschäftsführerin Eva Mandl: „Das Familienunternehmen überzeugt mit einem vielfältigen Leistungsspektrum, das uns als PR-Agentur vor die spannende Herausforderung stellt, die verschiedenen Systemlösungen punktgenau, aber auch breitenwirksam zu kommunizieren. Wir freuen uns sehr über diese Aufgabe.“ Andreas Hrzina, Leiter Marketing und Produktmanagement der Rittal GmbH, ist überzeugt davon, mit Österreichs mitarbeiter*innenstärksten PR-Agentur die richtige Wahl getroffen zu haben, und sagt: „Österreichs produzierende Unternehmen stehen an einer Wende in die digitale Zukunft. Rittal unterstützt sie mit seinen höchstinnovativen Industrie- und IT-Lösungen. Zusammen mit Himmelhoch möchten wir ihnen Wege zeigen, wie sie ihre Produktion und Dienstleistungen zukunftsfit und wettbewerbsfähig machen können.“

PA/Red