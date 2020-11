DMB fährt Volkswagen

V.l.: Jürgen Vanicek, Leitung Kundenberatung DMB; Michael Lorenz, Head of Creative Content DMB; Marcello Demner, New Business DMB

Die kreativen Köpfe der Agentur Demner, Merlicek und Bergmann (DMB) konnten die Verantwortlichen von VW Österreich von ihrer Digital-Kompetenz überzeugen. So gewann DMB das Digital-Etat für die österreichische Niederlassung des deutschen Autoherstellers. Gelungen ist der Erfolg in erster Linie dem Team um die neuen Beratungschefs Jürgen Vanicek und Michael Lorenz. Lorenz ist erst seit Mitte des Jahres 2020 als Head of Creative Content Mitglied bei DMB. Davor sammelte er in Deutschland in dieser Position bereits Erfahrung in Agenturen wie fischerAppelt und BBDO Group Germany, wo er unter anderem für Bayer, BMW, Daimler, Deutsche Bahn, Postbank, Landesbausparkasse und o2/Telefonica zuständig war.

Schon im November wird die Kreativwerkstatt mit der Social-Media-Betreuung beginnen. Melanie Rönnfeld, COO bei DMB erklärt dazu: „Es freut uns, dass der Einstand von Michael Lorenz gleich von solchem Erfolg gekrönt ist. Jemand mit seinem Know-how und Standing ist eine wahre Bereicherung für unsere Agentur und wird das Leistungsangebot für unsere Kunden enorm erweitern.“

Eva Strasser, Marketingleitung Volkswagen PKW, meint zur Etat-Vergabe: „Als Österreichs Automarke Nummer eins setzen wir auf DMB. Im Zeitalter der Digitalisierung und E-Mobilität, in dem sich die komplette Autowelt neu erfindet, brauchen wir einen besonders starken Partner im digitalen Bereich, der unsere Transformation versteht und mitträgt.“

PA/red