AHMEdigital: digitale Events

AHMEdigital (Adventure, Human, Meeting, Event) der Agentur Eventwerkstatt ist, wie der Name bereits verrät, ein Tool für jede Form von Online-Events. Über die Plattform werden mehrere Räume bespielt, in denen sich Mitarbeiter oder Gäste informieren und austauschen können.

AHMEdigital ist eine Plug-and-Play-Plattform und für bis zu 3.000 Teilnehmer konfiguriert. Möglich sind u.a. Live-Streaming, virtuelle Stehtische, Break- Out Rooms, Live Chats, virtuelle Messen und Gamification. AHMEdigital basiere vor allem auf psychologischen Aspekten, ohne zu manipulieren, betont die Agentur. „In meinen Augen geht es nicht darum, in einem Online-Event die Realität möglichst naturgetreu abzubilden. Auch nicht darum, die Redner mittels Greenscreen-Technik in fantastische Welten zu versetzen. Das Gehirn vergleicht und erkennt sofort den Unterschied zur Realität. Das ist sicher mit ein Grund, warum die ersten Versuche, Messestände mit teilweise höchstem Aufwand virtuell real darzustellen, von spärlichem Erfolg waren“, so Andrea Ilk, Creative Director der Eventswerkstatt.

Red.