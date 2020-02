Agentur CMM startet Story Academy

Mit Inhouse-Workshops will die Kreativwerkstatt ihren Marketingansatz verständlich machen.

Die Grazer Agentur CMM verfolgt in den letzten Jahren einen neuen Weg des Marketings, das „Story Marketing“. Dabei steht nicht eine Marke oder ein Produkt im Mittelpunkt des Interesses, sondern die Wünsche und Problemstellungen des Kunden. Um das Potential von „Story Marketing“ für heimische Kommunikations-, Vertriebs- und Marketingabteilungen erschließbar zu machen, gründete die Kreativwerkstatt die Story Academy. In ihr werden aktuell sechs Inhouse-Workshops angeboten.

„Wir bedienen uns ausgewählter Techniken des Storytellings – wie sie etwa von Hollywood- und Bestseller-Autoren verwendet werden – um für unsere Kunden spannende Stories zu entwickeln. Für Brand Stories, Kampagnen, Videos, Social Media etc.“, erklärt Jürgen Mellak, CEO der Agentur CMM. „Lange lag der Fokus in der Werbung auf Aufmerksamkeit. Heute ist Relevanz die neue Währung in der Kommunikation und Kommunikationsabteilungen müssen sich neue Skills rund um professionelles Story Marketing in Vertrieb und Verkauf aneignen.“

Mit der Story Academy will laut Mellak CMM verschiedenen Unternehmen helfen, ihren Wirkungsgrad im digitalen Zeitalter zu erhöhen. Zu diesem Zweck sind die einzelnen Workshops an die individuellen Anforderungen der Firmen anpassbar. „Wir wollen, dass Menschen, die uns konsultieren, das eigene Story-Potenzial erkennen und einen Mehrwert daraus ziehen“, hofft Mellak.

PA/red