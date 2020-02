600.000 Euro für geräuschfreie Kommunikation

Wiener Start-Up proactivaudio will Probleme beim gleichzeitigen Sprechen mit Algorithmus lösen.

Das Wiener Start-up proactivaudio hat eine Investitionszusage von 600.000 Euro von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) erhalten und für heuer eine weitere Patentanmeldung angekündigt. Das Unternehmen wurde 2017 von der Oberösterreicherin Barbara Kieslinger und dem Spanier Luis Weruaga gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, störende Geräusche während der Kommunikation auszuschalten. „Unsere Mission sind rauschfreie Gespräche und Audioerlebnisse“, so Kieslinger zur APA.

proactivaudio basiert auf einem patentierten Algorithmus, der die Ursache für Echo beim sogenannten „Double Talk“, also wenn beide Partner gleichzeitig sprechen, beseitigen soll. Wobei das System aktiv werde bevor es überhaupt zum Double Talk komme. „Die Software kann in alle gängigen Audiohardware-Plattformen integriert werden – damit eröffnen sich zahllose Anwendungsgebiete wie Smartphone und Tablet, der Smarthome-Bereich, Konferenzsysteme und das Automotive-Feld“, so Nachrichtentechniker Weruaga.

APA/red