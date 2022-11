Ägyptische Journalistinnen beginnen Hungerstreik

„Wir haben jetzt aufgehört zu essen, weil Alaa Abdel Fattah droht zu sterben“, sagte Mona Selim, eine der drei Journalistinnen, bei einem Sitzstreik im Gebäude der Journalistengewerkschaft in Kairo. Zusammen mit ihren Kolleginnen Eman Uf und Ratja Asab forderte sie zudem die „Freilassung aller politischen Häftlinge“.

Der britisch-ägyptische Journalist und Aktivist Abdel Fattah war eine wichtige Figur der Revolution von 2011, die den langjährigen Präsidenten Hosni Mubarak stürzte. Seit Ende letzten Jahres sitzt er eine fünfjährige Gefängnisstrafe wegen der „Verbreitung falscher Nachrichten“ ab. Große Teile des vergangenen Jahrzehnts verbrachte er bereits in Haft.

Vor sieben Monaten begann Abdel Fattah mit einem Hungerstreik, in dessen Verlauf er nur 100 Kalorien pro Tag zu sich nahm. Seit Dienstag verweigert er jegliches Essen, am Sonntag hörte er nach Angaben seiner Schwester Sanaa Seif auch auf zu trinken.

Der britische Premierminister Rishi Sunak nannte Abdel Fattahs Notlage eine „Priorität“ und deutete in einem Brief an die Schwester des Inhaftierten an, das Thema während der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh zu Sprache zu bringen.

Menschenrechtsgruppen schätzen, dass in Ägypten 60.000 politische Häftlinge inhaftiert sind. In der Rangliste der Pressefreiheit, die von der Organisation Reporter ohne Grenzen erstellt wird, liegt Ägypten auf Platz 168 von 180.

apa