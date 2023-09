Accenture Song kreiert für bank99

Der steht ganz unter dem Claim Versteht dich von selbst. Umgesetzt wurde der vorerst im Spot für das Produkt flex99. Hier gibt es für Neukunden 3 Prozent Zinsen in den ersten sechs Monaten. Visualisiert wurde dies von Accenture Song in einem Gleichnis mit einem Club. Nur, dass hier der Türsteher die Menschen gerne einlässt. Schließlich versteht man ja die Kunden. „Viele Menschen fragen sich: bin ich für meine Bank genauso austauschbar wie sie für mich? Mit unserem Claim, aber auch mit der Kampagne, wollen wir zeigen, dass die bank99 anders ist: einfacher, authentischer, individueller. Menschen sollen, wenn sie unsere Kampagne sehen, denken: so habe ich Bank noch nie gesehen“, erläutert Accenture Song-Geschäftsführer Markus Höfinger den Zugang.

„Mit einfachen und transparenten Angeboten, wie zum Beispiel drei Prozent Zinsen für Neukund*innen beim Produkt flexsparen99, wollen wir zeigen, dass wir als Vollbank überdurchschnittlich attraktive Angebote für alle Österreicher*innen bieten“, so Patricia Kasandziev, Vorstandsmitglied der bank99, zur Kampagne.

Gestartet wird zunächst überwiegend im TV, OOH, Digital sowie am Point of Sale in allen Postfilialen. Die nächsten Kampagnen zu neuen Produkten sind bereits in Planung.

Credits

Agentur: Accenture Song

Mediaagentur: adverserve

Creative Director: Maximilian Zwinz

Filmproduktion: Noah Rosa Production

Executive Producer: Philipp Ivancsics

Regie: Noah Rosa

Fotograf: Raphael Just