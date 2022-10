Aandrs richtet Interwetten neu aus

Und viele von denen sind eigentlich keine professionellen Wetter. Oder haben noch niemals gewettet. Denen stellen sich bei einem solchen Angebot dann naturgemäß viele Fragen. Etwa: Auf welche Sportart kann ich wetten? Wie sicher ist das? Wann bekomme ich mein Geld ausbezahlt? Und und und…

Diese Fragen versucht der neue Spot mit einem Augenzwinkern zu beantworten. Und Interwetten als etwas anderen Anbieter unter dem Slogan Interwetten. So sind wir. zu positionieren. Manches bleibt aber auch. Etwa das Testimonial Lothar Matthäus.

Die erste Arbeit der Kooperation zwischen Aandrs und Interwetten wurde auch gleich für den europäischen Markt konzipiert. Zu sehen ist die Kampagne neben Österreich in Deutschland, Griechenland, Schweden, Spanien und bald auch in den Niederlanden. Im Mittelpunkt steht ein 90-sekündigerSpot, der unter der Regie von Claas Ortmann inszeniert und von der Werbefilmproduktion Factory Vienna produziert wurde. Aus diesem werden über 50 Bewegtbildformate generiert. Zu erleben ist die Kampagne aber auch in Print und Out of Home.

Credits:

Kunde: Interwetten

Vorstandssprecher: Stefan Sulzbacher

Brand Experience & Entertainment: Maximilian Eber-Ischinger, Fabian Steger

Brand Design (Interwetten): Dr. Torsten Helber, Hinrich Wengenroth

Kreativagentur: AANDRS

Filmproduktion: FACTORY Vienna

Producer: Thomas Andreasch

Regie: Claas Ortmann

DP: Moritz Uthe

Musik: Bad Owl

Tonstudio: Holly

Fotograf: Julius Gnoth