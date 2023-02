A1 Telekom Austria Group in modernisiertem Outfit

Der Schritt erfolgte nach dem Marken-Refresh. Das überarbeitete Design soll dynamischer, responsiver und digitaler wirken. Aber auch vertraut, weshalb man sichtbare Änderungen nur vorsichtig vollzog. Dennoch soll es optimierte Markensymbole und -logos, eine neue Farbwelt, ausdrucksstärkere Bilder und Illustrationen sowie flexiblere grafische Elemente für alle Kanäle mit sich bringen. Und damit für die unterschiedlichen lokalen Bedürfnisse flexibel nutzbar sein. „So viel Freiheit wir unseren Tochtergesellschaften in den lokalen Märkten gewähren, maßgeschneiderte Produkte und Portfolios für ihre individuellen Kundenbedürfnisse anzubieten, so viel Freiheit ermöglichen wir auch unseren Kollegen vor Ort, wenn es um die Umsetzung der Markenstrategie geht. Sie können ihre eigenen relevanten und lokalisierten Markenansätze entwickeln, die jedoch mit einem gemeinsamen Gedanken verbunden sind – Empowering Digital Life“, so A1 COO Alejandro Plater zum modernisierten Design, das gemeinsam mit der Markenberatung Saffron entwickelt wurde.

„Mit dem Design Refresh geben wir den verantwortlichen Kollegen in einem definierten Rahmen entsprechende Freiheiten: mehr Möglichkeiten, höhere Sichtbarkeit und visuelle Konsistenz“, betont A1 Markenstratege Stefan Schindele.