A1 bleibt bei dentsu

Der Pitch-Prozess umfasste die Ausarbeitung von drei Cases zu unterschiedlichen Zielgruppen, A1 Produkten und Zielsetzungen, von der Studierendenbrand XOXO, über einen A1 Business Case bis hin zur Weihnachtskampagne. Bei der Ausarbeitung waren Zielgruppenanalysen, die effektive Integration von Daten in strategische Mediakampagnen und Innovationskraft gefragt. „Was uns besonders überzeugt hat, sind die Leidenschaft und Initiative des Teams, die wir auch nach so langer Zeit noch in jeder Slide der Präsentation spüren konnten. Hinzu kamen das exzellente Media Know-how und die Kreativität für innovative Media-Lösungen”, zog Marco Harfmann, Director Marketing Communications bei A1, am Ende Bilanz.

Der Plan von dentsu sieht zudem eine Zertifizierung aller Werbekampagnen von A1 durch ClimatePartner vor. Dabei sollen die CO2-Emissionen von Werbekampagnen in drei Stadien (Produktion, Verbreitung, Empfang) über alle Mediengattungen hinweg gemessen und durch die finanzielle Unterstützung von 100+ zertifizierten Klimaschutzprojekten ausgeglichen werden.

Mit dem Etatgewinn ist dentsu weiterhin für die gesamte above-the-line Werbeplanung von A1 verantwortlich, sowohl in der Klassik als auch im digitalen Bereich.