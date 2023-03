60 Prozent kaufen nach Werbung in Podcasts

Rund 60 Prozent der Hörer von Podcasts in Indien vertrauen den darin beworbenen Marken und kaufen diese Produkte dann auch. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von IVM Podcasts. Die von IVM Podcasts in Zusammenarbeit mit InMobi Pulse und der zur InMobi-Gruppe gehörenden Glance durchgeführte Sudie hat das Konsumverhalten des indischen Audio-Streaming-Markts näher untersucht.

Großteil auf Englisch

Das Unique Advertising, die Stadt, das Alter und formatspezifische Daten wurden mittels einer eigehenden Auswertung erhoben. Sie ist darauf ausgerichtet, die Podcast-Industrie und Marken, die Werbung machen wollen, mit Infos zu versorgen. 3.200 indische Hörer von Podcasts haben das Sample gebildet. Während das Wachstum von Podcasts in Metropolen und Nicht-Metropolen gleich verbreitet ist, zeichnen die für Städte spezifische Ergebnisse ein vielfältigeres Bild der Podcast-Landschaft.

84 Prozent der Einwohner von Mumbai hören sich Podcasts auf Englisch an. Mit 88 Prozent in Mumbai und 90 Prozent in Pune werden in diesen beiden Städten Storytelling-Formate eher bevorzugt als im Rest des Landes. Mit 70 Prozent ist Kolkata die einzige Stadt, die bei der Bevorzugung von Conversational-Formaten höher abschneidet als andere Städte. Die Zuhörer in Kolkata bevorzugen zudem auch kürzere Folgen. In Delhi, Pune und Bangalore ist jedoch das Vertrauen in Podcasts noch größer als im Rest des Landes.

Vertrauen in Marken

22 Prozent der Befragten geben an, dass sie die in den Podcasts erwähnten Marken später recherchiert haben. Crypto, Healthcare and BFSI gehören zu den Top-Kategorien von Marken, an die sich die Zuhörer besser erinnern, konstatiert die Untersuchung. Laut Amit Doshi von IVM Podcasts fehlt es der Podcast-Industrie noch immer an anerkannter Forschung oder Bewertungsverfahren. Verantwortlich dafür sei das neue Medium an sich.

PTE/Red.