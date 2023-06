55. Fernsehpreise der Erwachsenenbildung an ORF und Servus TV

Produktionen von ORF und Servus TV sind die Gewinner der 55. Fernsehpreise der Erwachsenenbildung 2022. Julia Kovarik setzte sich mit ihrer Reportage „Niemand soll es wissen“ für die ORF-Sendung „Am Schauplatz“ in der Kategorie „Dokumentation“ durch. Die Sparte „Fernsehfilm“ ging an „Schrille Nacht“, eine Produktion von Golden Girls Film im Auftrag von ORF und Arte, bei der Miriam Unger, Arash T. Riahi und Arman T. Riahi Regie führten.

Die Kategorie „Sendereihe“ konnte Ernst Tradnik mit „NA (JA) GENAU“ auf Servus TV für sich entscheiden, wie es am Freitag in einer Aussendung hieß. Die Überreichung der Preise fand am Donnerstagabend im Radiokulturhaus in Wien statt.

Vergeben wurde dabei auch der diesjährige Axel-Corti-Preis, mit dem der Schriftsteller und Drehbuchautor Peter Turrini ausgezeichnet wurde. Dieser erinnerte – nach einer Laudatio durch den früheren Bundespräsidenten Heinz Fischer – in seiner Dankesrede daran, dass er über Jahrzehnte hinweg alles andere als ein gefeierter Literat war, sondern vielfach Kritik seitens der Politik ausgesetzt war: „Inzwischen ist aus der Würgung eine Würdigung geworden.“ Große Sorge bereite ihm auch das politische Klima, da sich das Land zunehmend „mit schwarzblauen Wolken verdunkelt“, wie der Autor in der Aussendung zitiert wurde.

Vergeben werden die Auszeichnungen von den zehn Verbänden der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ).

APA/Red.