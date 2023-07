53 Prozent mit Breitband-Verbindungsproblemen

Eine Umfrage unter 3.975 britischen Breitband-Nutzern hat ergeben, dass 53 Prozent im letzten Jahr Verbindungsprobleme hatten. Gegenüber der Verbraucherorganisation Which? gaben die Teilnehmer an, dass es sich dabei um sehr langsame Geschwindigkeiten oder auch Unterbrechungen gehandelt habe. Alle Befragten verfügten im Befragungszeitraum (Dezember 2022 und Januar 2023) zu Hause über einen entsprechenden Breitband-Anschluss. Am meisten Kritik musste bei dieser Umfrage Sky Broadband einstecken.

Hauptproblem Unterbrechungen

Ganz oben auf der Liste der Verbindungsprobleme standen mit 19 Prozent häufige Unterbrechungen. 17 Prozent der Nutzer klagten über eine sehr langsame Geschwindigkeit. Und 15 Prozent gaben an, dass sie unter einer Verbindung litten, die für einen Download oder einen Upload von Dateien zu langsam war.

Von den größten Internet-Service-Providern verfügten Sky Broadband, Virgin Media und EE über die wenigsten Kunden, die keine Probleme gehabt hatten. Bei diesen Anbietern hatten respektive nur 32 Prozent, 35 Prozent und 37 Prozent keine Schwierigkeiten gemeldet. BT schnitt hingegen am besten ab: 49 Prozent der Kunden hatten im vergangenen Jahr keine Probleme mit der gebotenen Leistung.

Kleinere Anbieter besser

Kleinere Provider erzielten eine höhere Kunden-Zufriedenheit: bei Hyperoptic, Shell Energy und Utility Warehouse äußerten jeweils mehr als die Hälfte der Befragten, im Jahr 2022 keine Probleme gehabt zu haben. Aber selbst bei diesen Providern berichteten mindestens vier von zehn Kunden, dass sie in besagtem Zeitraum zumindest ein Problem gehabt hatten.

