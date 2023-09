15 Jahre MQ Vienna Fashion Week

Zum 15. Mal fand sich die Fashion-Crowd im Fashionzelt vor dem MuseumsQuartier Wien ein, um bei der Eröffnungsshow, welche die „favorite looks“ aller teilnehmenden Designer:innen zeigte, den Start des Wiener Modeherbstes zu feiern.

In den letzten 15 Jahren fanden im Fashion Zelt gezählte 769 Fashion Shows statt, 918 Kollektionen wurden von über 2.300 Models präsentiert und am Catwalk wurden über 1000 km gelaufen. Über die knapp 105.000 Gäste sind Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank dankbar: „Die letzten 15 Jahre sind wie im Fluge vergangen, wenn wir darauf zurückblicken, können wir es nicht wirklich glauben, dass es so lange schon her ist, seit die erste MQ VIENNA FASHION WEEK über die Bühne ging. Es ist an der Zeit danke zu sagen an alle unsere zahlreichen Volontäre und Praktikant:innen die uns seit Beginn jedes Jahr freiwillig unterstützt haben und die uns zu einem Großteil immer wieder unterstützen, danke an alle Model Agenturen und unser Stamm Team, das über die vielen Jahre Familie geworden ist. Ohne diese immense Hilfe hätten wir das nie geschafft…… „

Die Eröffnungsshow, bestehend aus Outfits von 41 nationalen und internationalen Designern, zeigten die „favorite looks“ alle partizipierenden Designer:innen und gaben einen Ausblick auf die Fashion Shows der kommenden Tage.

Die Eröffnungsansprachen wurden von Kunst- und Kulturstadträtin Frau Andrea Mayer, Gemeinderätin Nicole Berger-Krotsch und der Direktorin des MuseumsQuartier Wien, Bettina Leidl gehalten, moderiert von der wunderbaren Elke Rock. Bei dem anschließenden Get Together im Fashionzelt fand der Abend in stylischer Atmosphäre seinen Abschluss.

Unter den Gästen befanden sich u.a. neben den Gastgeberinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank, die Direktorin des MuseumsQuartier Wien Bettina Leidl, Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer, Gemeinderätin Nicole Berger-Krotsch, Moderatorin Elke Rock, Star-Fotograf Mato Johannik, der für die Kampagne verantwortlich zeichnete, Designerin Martina Mueller-Callisti, Mister Austria Alexander Höfler, Fotograf Michael Dürr, Mission Austria Inhaberin Kerstin Rigger & Jörg Rigger, Role-Model Evelyn Rillé, Schauspielerin Andrea Händler, Designerin Sabine Karner, Musiker und Count Basic Mastermind Peter Legat, Schmuckdesigner Cristiano Infantini, Stardesigner Peter Mero, Musikmanager Mario Rossori, Gastronom Ossi Schellmann, Autor Clemens Trischler, Astrologin Gerda Rogers, Prim. Prof. Dr. Boris Todoroff, Miss Austria 2021 Linda Lawal, Mister Austria 2021 Roman Schindler, Melanie Ebietoma & Clemens Martinuzzi vom Elektrik-Pop Duo Die Möwe, Autor und Start-Up Investor Helmut Schuster, Model & Hotelbesitzerin Gloria Knapp-Jones, zweiter Mister Austria Marco Art, Model-Agentur, , AFA-GF Camille Boyer, Musiker Lukas Fendrich, Andrea Fendrich, , Musik-Manager Georg Leitner, Tamara Mascara, Kim Cooper, Christian Mucha, Gastro-Ikone Hannah Neunteufel, Opernsängerin Zoryana Kusphler, Entertainer und Intendant Alfons Haider, Kathi Stumpf & Alex Bezda, Sängerin Doretta Carter, Schauspielerin und Moderatorin Miriam Hie, PR Ikone Elisabeth Himmer-Hirnigl uvm.