15-jähriges Jubiläum von „GRIP- Das Motormagazin“

Am 14.10.2007 wurde die erste Folge „GRIP-Das Motormagazin“ ausgestrahlt. Nach 15 Jahren Bestehen feiert die Autosendung ihr Jubiläum mit einer umfangreichen Marketingkampagne und einer dreistündigen, PS-starken Jubiläumsfolge am 23. Oktober. Teil der Sonderprogrammierung und Kampagne sind die Moderatorinnen und Moderatoren Matthias Malmedie, Det Müller, Hamid Mossadegh, Niki Schelle, Cyndie Allemann, Alex Bangula und Sophia Flörsch.

Unter dem Motto „Autofreier Sonntag“ wird in zahlreichen Medien gefeiert. Die zugehörige Marketingkampagne zum Jahrestag wird auf allen Plattformen begleitet. Die on-air-Bewerbung mit zwei Teasern, mehreren Plakaten und zwei Werbetrennern starten bereits am 3. Oktober und stimmen so auf den kommenden Geburtstag ein. Zusätzlich wird mittels Printmagazine auf das Jubiläum aufmerksam gemacht – darunter in der formateigenen Printausgabe, Men’s Health, der AUTO ZEITUNG, der Auto Bild und bei TV Movie. Auch online wird „GRIP“ in vielen unterschiedlichen Medien gefeiert, so u.a. bei Glamour, Zeit Online, Focus Online oder GQ.

Für eine direkte Ansprache der jungen Zielgruppe werden unter den Hashtags #Autofeiersonntag und #15JahreGRIP alle Online- und Social-Media-Kanäle von „GRIP“ und RTLZWEI mit Content zum 15. Geburtstag bespielt. Auf RTL2.de, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok und Snapchat sind Interviews mit den Moderatoren, Rückblicke wie der „Throwback Thursday“, aktuelle Sendungsausschnitte und auch Zusatzmaterial zu sehen. Für die Erstellung und Umsetzung des Konzepts waren die Kreativagentur BDA Creative GmbH und das RTLZWEI-Team Marketing & Brand Strategy zuständig, die Mediaplanung wurde von Mediacom München umgesetzt. „Wir sind besonders stolz auf dieses 15-jährige Jubiläum der TV-Sendung und der Marke ‚GRIP – Das Motormagazin‘. Für die Fans ist dieses einzigartige Erfolgsformat heute an vielen Touchpoints erhältlich. Allen voran natürlich im linearen TV bei RTLZWEI, on Demand bei RTL+, auf den sozialen Medien oder ganz haptisch als Print-Magazin und Event-Konzept zum Erleben. Es macht unglaubliche Freude mitzuhelfen, diese Marke stetig neu zu erfinden, um so immer am Puls der Zeit und an der Zielgruppe zu bleiben“, so Carlos Zamorano, Chief Marketing and Communications Officer RTLZWEI.

PA/ Red.